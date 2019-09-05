DOLAR DÜŞÜŞTE!

Dolar - euro kaç TL? 5 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum, güncel dolar alış - satış fiyatları...

Dolar/TL, beklentilerin altındaki enflasyon verisi ardından başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor.



Bankalararası piyasada dolar 5,66 civarında hareket ediyor. Kur dün 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5,65'i test etti.



Euro/TL de 6,24 seviyesinde işlem görüyor.



Yıllık enflasyonun ağustosta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde Merkez Bankası'nın elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisi kurdaki düşüşte etkili oluyor.