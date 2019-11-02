DOLAR DÜŞÜŞTE!

Dolar TL kuru, ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirim kararı ve TC Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın enflasyon tahminlerini açıklamasının ardından aşağı yönlü harekete geçti. Haftaya 5.77 TL – 5.78 TL bandında başlayan dolar TL kuru, yaşanan son gelişmelerin ardından 5.70 seviyelerine kadar geriledi. Peki, bugün dolar ne kadar kaç TL? İşte, 2 Kasım güncel euro ve dolar TL kuru…

Dolar ne kadar, kaç TL? Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için dolar TL ve euro TL bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Özellikle döviz alışverişi yapacaklar “bugün dolar TL kuru ne kadar?” ve “Euro TL kuru ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Sizler için 2 Kasım Cumartesi günü güncel dolar TL ve euro TL kuruna ait değerleri haberimizde derledik. İşte, güncel rakamlar…



DOLAR NE KADAR KAÇ TL?



ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirim kararı beraberinde TC Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın yılsonu enflasyon tahminini açıklaması dolar TL kurunun ateşini düşürdü. Hemen belirtelim ki haftaya 5.77 lira seviyelerinden başlayan dolar TL haftanın son işlem gününde ise 5.70 TL seviyelerine kadar geriledi. Bugün ise dolar TL serbest piyasada 5.70 TL seviyesinden işlem görüyor.



EURO TL NE KADAR?



Aşağı yönlü seyrin gözlemlendiği euro TL 2 Kasım Cumartesi günü 6 lira 36 kuruş alış ve 6 lira 39 kuruş satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.