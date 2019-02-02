DOLAR DÜŞÜYOR!

Dolar fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar bu hafta kapanışta TL karşısında yüzde 1,31, euro ise 0,37 değer kaybetti. Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 azalarak 5,2130 liraya, avro da yüzde 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Şubat güncel döviz kuru...

Saat 9.50 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;