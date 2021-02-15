Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL 7'ye seviyesine yakın seyrini sürdürürken ABD ve Çin piyasalarının bugün tatil olması nedeniyle TL varlık piyasalarında işlem hacimlerinin azalması bekleniyor. Kur gün içerisinde 6.9970 seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda geçen hafta boyunca devam eden risk iştahı canlı seyrini sürdürürken iç piyasada Hazine ihaleleri ve veri gündemi izleniyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB), politika bileşimini uzun süre sıkı tutacağı ve faiz indirimlerini yılın büyük bölümünde değerlendirmeyeceği yönündeki açıklamaları TL’yi desteklemeye devam ediyor.

TCMB verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal yabancı para mevduatlarda Eylül 2020’den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Bankacılar dolar/TL’nin geçen yıl 6.85’li seviyelerde stabil kaldığı dönemde, bu maliyetlerden döviz ve altın alımların yoğunlaştığına dikkat çekerek dedolarizasyonda bu kapsamda 6.98 ve 6.85 seviyelerinin takip edilecek önemli seviyeler olarak niteliyor.

ASYA BORSALARI VE PETROL YÜKSELDİ

Asya borsaları, corona virüsü aşısının dünya genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasının hızlı ekonomik toparlanma umutlarını artırmasıyla rekor seviyelere yükselirken, petrol fiyatları Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasıyla artış kaydetti.



Dolar işlemcilerin ABD’de corona virüsü salgınından toparlanmanın beklendiği kadar hızlı olup olmayacağından şüphe etmeleriyle haftaya yaklaşık iki haftanın dip seviyelerinde başladı. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü 90.249 dip seviyesine yakın seyrederek 90.427’de bulunuyor.

VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Piyasada bugün ocak ayı bütçe verileri ve Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin yeniden ihraçları takip edilecek. Yabancı yatırımcının portföylerinde en çok bulunan 10 yıllık gösterge tahvil ihalesine yabancı ilgisi yakından izlenecek.

Piyasalarda bu hafta TCMB’nin faiz kararının yön belirleyici olması bekleniyor. Reuters anketine katılan 21 kurumun 16’sı Şubat ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5’i ise faizlerde artış bekliyor.

Bankacılar enflasyon verilerinin yüzde 17 seviyesindeki politika faizinde yukarı yönlü riskleri kuvvetli tuttuğunu belirtmesine karşın faiz artışı beklentileri azınlıkta kalıyor. Piyasalar nisanda beklenen enflasyondaki tepe noktasına kadar TCMB’nin yeni bir artış yapıp yapmayacağını izleyecekler. Daha sonra ise ilk indirim beklentileri takip edilecek.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ

Son dönemde TCMB’nin kuvvetlenen sıkı duruş söylemlerinin ardından ilk faiz indirimi beklentileri de ötelenmiş durumda. Ağbal’ın enflasyon raporundaki söylemleri ve Reuters söyleşisindeki yılın büyük bölümünde indirimin mümkün görülmediğine yönelik açıklaması sonrası ikinci çeyrekteki indirim beklentilerinin üçüncü çeyreğe kaydığı görülüyor.



TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında ve önceki hafta Reuters söyleşisindeki erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri TL’de değer kazançlarını kuvvetlendirmiş, CDS’te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 289/294 seviyesinde.

JEOPOLİTİK ENDİŞELER BASKI UNSURU

Piyasalarda takip edilemeye devam eden bir diğer konu ise AB ve ABD ile ilişkiler olmaya devam ediyor. Jeopolitik endişelerde takip edilen konulara geçen hafta itibarıyla Rusya-AB ilişkileri de eklendi. Bankacılar jeopolitik endişeleri TL üzerinde büyük bir risk unsuru olarak görüyorlar.



TL, dolar ve euro karşısında ekonomi yönetimindeki Kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi dört yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi.

Ocak ayının son, şubat ayının ilk haftasında ise TL’de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu. Bu pozitif seyrin ardından ise geçen hafta genel olarak yatay ya da sınırlı iyimser bir seyir gözleniyor.

Kasım’dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözleniyor.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde yukarı hareket kapsamında ilk önemli direnç noktası olarak izlenen 1,550 seviyesini aşma denemelerinin başarısız kaldığı piyasada, geçen hafta yatay bir seyrin hakim olduğu belirtilerek,

“Çok kısa vadede 1,550-1,500 bandında yatay bir eğilimin oluştuğu piyasada, 1,550 direncinin üzerindeki denemelerin henüz yeterince güçlenememesi, hisse bazındaki hareketliliğin devam etmesine neden oluyor.

Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, 1,500 desteği korunabildiği sürece piyasanın 1,550 direncini kırarak 1,580 zirve bölgesini aşmaya yönelik denemelerini sürdürmesini bekliyoruz.

Aşağı yönde ise, ilk önemli destek olarak 1,500 puanı izlemeyi sürdürüyor ve bu destek korunabildiği sürece piyasadaki pozitif momentumun devamını bekliyoruz.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde dolar/TL’de daha önce 4 kere test edilen 7.0550 desteğinin kırılmasıyla, günlük periyotta izlenen düşen takoz formasyonunun alt bandına kadar düşüşler olduğu belirtilerek, “Formasyonun alt bandı üzerinde tutunma sağlanması halinde 7.0550 ve formasyonun üst bandı direnç olarak takip edilebilir. Alt bandın kırılması durumunda ise 6.9545 ve 6.8590 destek oluşturabilir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta ilk birkaç gün kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmış ve ons altın 1855 seviyelerini test etmişti.



Bu seviyelerden itibaren gevşeme hareketleri sergileyen altın, haftayı 1823 seviyelerinde kapattı ve böylelikle haftayı yüzde 0.45 seviyelerinde yukarıda kapattı. Geçtiğimiz hafta ABD kanadında mali teşvik paketine yönelik beklentilerin artması altın fiyatlarını yukarı yönde desteklemişti.

Fakat FED Başkanı Powell'ın ABD'nin istihdam piyasasının tam bir toparlanmadan halen çok uzakta olduğunu belirtmesi fiyatları baskıladı ve dengelenme sağlandı. Yeni haftanın ilk işlem günü ABD'de Başkanlık Günü nedeniyle piyasalar tatil. Bu sebeple volatilite gün içerisinde diğer günlere nazaran bir miktar az olabilir.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın /dolar grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak toparlanma hareketlerinde ilk olarak 1830.72 seviyesi karşımıza direnç noktası olarak çıkabilir.

Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte sırasıyla 1854.31 ve 1875.45 seviyeleri diğer direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise ilk olarak 1815.98 seviyesi karşımıza destek noktası olarak çıkabilir. Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte sırasıyla 1800.02 ve 1785.53 seviyeleri diğer destek noktaları olarak test edilebilir.

sözcü.com.tr