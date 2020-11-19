Dolar faiz kararını bekliyor! Piyasalarda son durum…

Yeni ekonomi yönetiminin daha ortodoks politikalara dönüşünün ilk somut işareti olması beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesi dolar/TL 7.7 etrafında dalgalı bir seyir izliyor.

TCMB’nin faiz kararının TL’de önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici olacak. Kararın Türkiye varlıklarını son birkaç hafta hariç aralıksız azaltan yabancı yatırımcı bakış açısını nasıl etkileyeceği de yakından izlenecek.

Reuters’ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre TCMB’nin Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artışla %15’e yükseltmesi bekleniyor.

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.8 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15’e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlar.

Reuters anketinde politika faizi için beklentiler %12.25 ile %16 arasında yer alıyor. Karar 14.00’te açıklanacak.

Bir bankanın Hazine masası yetkilisi, “Dün Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla bir dalgalanma yaşandı. Ancak piyasa beklentisi hâlâ 400-500 baz puan arasında bir politika faizi artışı yapılacağı yönünde. Geçen hafta bono piyasasını örnek verirsek yaklaşık 800 milyon dolar ile yılın en büyük girişi yaşanmış görünüyor ve bu giriş henüz bir adım atılmadan yaşandı. Dolayısıyla devamı için bugünkü karar belirleyici konumda. Rezerv kayıplarının telafisi açısından da yabancı girişinin devamı gerekiyor” dedi ve ekledi:

“PPK kararının ötesinde piyasa detaylara da bakacaktır. Şu anda likidite adımları piyasa faizinin politika faizinin 450 baz puan üzerinde oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde likidite adımlarının devam edip etmeyeceği de önemli olacak.”

Erdoğan dün yatırımcıyı yüksek faize ezdirmek istemediğini, faizler yükseldiği zaman yatırımların ve istihdam artışının mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan geçen hafta da sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolunun fiyat istikrarından geçtiğini “bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçtiğini” söyledi ve “Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor” demişti.

Bankacılara göre Erdoğan’ın iki cümlesi hariç diğer tüm açıklamalarının TL’nin değer kazancına destek oldu. Ancak açıklamalardaki bu iki detay TL’de dalgalanma getirdi.

Spinn Consulting’den Özlem Derici Şengül, TCMB’den piyasa beklentilerine paralel bir adım gelmesi halinde “…Dün itibariyle 7.7’in altında işlem gören dolar/TL’nin 7.5’lere doğru hareket etmesini ve CDS’lerin daha da düşmesini beraberinde getirebilir. Son günlerde speküle edildiği gibi 150-200 baz puanlık bir faiz artışının ise yine 8’li seviyelerin önünü açmasını ve TCMB’ye olan güven kanalı üzerinden orta vadede yine döviz piyasası ve ülke risk primi üzerinde kırılganlık oluşturmasını bekleriz” dedi.

Piyasalarda corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarının Nisan ayındaki zirveye tekrar yaklaşması sonrası tekrar devreye alınan hareket kısıtlamalarını da yakından izleniyor. Benzer trend neredeyse tüm dünyada görülüyor.

Bankacılar geçen hafta lokallerin yaklaşık 2 milyar dolar döviz ve altın alımı gerçekleştirdiğini hesaplıyorlar. İlgili veri bugün saat 14.30’da açıklanıyor. Lokallerin TL’ye olan ilgisinin artması ihtimali ise TL’de daha çok değer kazancı olması anlamına gelebilir. Tüm bu gelişmeler yine bugünkü PPK kararına bağlı olacak.

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından TL geçen hafta dolar karşısında %10’a yakın değer kazanmıştı.

BORSA

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bültende endeksin haftanın üçünü işlem gününü %2.78 yükselişle 1.294,72 seviyesinde tamamladığı hatırlatıldı. 35.1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksinin %5.05 yükselirken, sanayi endeksinin ise %2.43 değer kazandığı belirtilen notta, “Endeks tepki alımları ile başladığı günü yükselişle kapadı.

Haftaya yatay bir başlangıç yaptıktan sonra Salı günü sert diyebileceğimiz şekilde satışlar yaşayan ve geri çekilen BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde ise tepki alımlarıyla kayıplarının çoğunu telafi etti.

Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde endekste alımlar sürebileceği gibi piyasa beklentisinin altında gelebilecek olası faiz kararı sonrasında ise satış baskısının artığı görülebilir.

Haftanın dördüncü işlem gününde piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini sürdüren endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 1.300 ve 1.308 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 1.286 ve 1.280 destek seviyeleri görülebilir.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan notta Moderna'nın Covid-19 aşı çalışmasına yönelik %94,5 oranında başarı sağlandığı açıklaması ve ek olarak Moderna'nın aşısında 2-8 derecelik standart buzdolabı soğukluğunda 1 ay dayanabileceğinin beklenmesi risk iştahını artıran unsur oldu.” denilerek, “Haber akışı ile riskli varlıklara olan talep artarken, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskılarda bir miktar azaldı.

Bugün gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında beklentiler ortalama 475 baz puanlık faiz artışı olurken, kurum olarak 425 baz puan artış beklemekteyiz. Dolar / TL'de 7,75 – 7,90 direnç noktaları seviyeleri olarak, 7,60 – 7,50 seviyeleri ise destek seviyeleri o olarak takip edilecek.” ifadeleri kullanıldı.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, “Dolar kurunda dün yaşanan volatilitenin sonrasında yine 7,72 civarında denge arayışı var. PPK faiz kararı belirleyici olacaktır, 7,64 destek konumunda, yukarıda da dün kar satışlarının geldiği 7,80 direnç olarak izlenebilir.” denildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Geçen salı, Moderna’nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metalin, gün içerisinde artan iyimserlik ile hafif satıcılı görünümü izlenmişti.

Dün ise aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser hissiyat zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1867 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile

ons altınıda aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1862, 1855 ve 1850 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1875, 1882 ve 1890 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

sözcü.com.tr