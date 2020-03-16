Dolar "Fed'in sürpriz faiz indirimi" sonrasında geriledi

Dolar Fed'in sürpriz faiz indiriminin ardından önemli paralar karşısında geriledi

Dolar, Fed'in ABD ekonomisini koronavirüsün etkilerinden korumak için sürpriz bir şekilde faizleri sıfıra indirmesinin ardından zayıfladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Pazar günü bir araya geldi ve fonlama faizini 100 baz puan azaltarak yüzde 0 - 0.25 aralığına çekti. Ayrıca tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artıracağını taahhüt eden Fed, bankalara 90 gün boyunca reeskont penceresinden borçlanma ve rezerv karşılık oranlarını sıfıra indirme gibi destekleyici adımlar attı.

Yeni Zelanda Doları, merkez bankasının daha önce acil bir şekilde faiz indirmesinden dolayı ekside seyretti. Koronavirüs vakaları küresel çapta 160 bini aşarken, Avrupa her geçen gün daha fazla vaka açıklıyor. Traderlar, ABD hisselerinin Cuma gününü yükselişle kapatmasına karşın, piyasada bu hafta daha fazla volatilite bekliyorlar.

Sydney'de AMP Capital Investors Ltd. yatırım strateji birimi yöneticisi Shane Oliver, "Piyasalar büyük bir belirsizlikle boğuşmaya çalışıyor. Hisse senetleri ve diğer piyasaların en kötüsünün fiyatlandığından emin olması için virüsün ve ekonomik etkisinin kontrol altına alındığını görmemiz gerekiyor. Bu hala mevcut değil." dedi.

Yen Tokyo saatiyle 06:20'de dolar karşısında yüzde 0.8 yükselişle 106.78 seviyesinden işlem gördü. Çin dışında işlem gören yuan yüzde 0.2 yükselerek 7.0071'den alıcı buldu. Yeni Zelanda Doları yüzde 0.4 ekside 60.97 ABD Centi'nden alıcı buldu. Avustralya Doları yüzde 0.7 yükselerek 62.44 ABD Centi oldu.

Bloomberg