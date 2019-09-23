DOLAR GEÇEN HAFTANIN ÜSTÜNDE BAŞLADI!
Dolar ve euro...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5.70'in üzerinde tamamlayan Dolar/TL bu sabah güne 5,74 seviyesinde başladı.
Çarşamba günkü toplantıda faizi çeyrek puan indiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimi için net sinyal vermemesi sonrası dolar yönünü yukarı çevirmişti.
Euro ise 6,32 seviyesinde güne başladı.
Etiketler : Dolar, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 23 Eylül 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.