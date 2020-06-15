Dolar göstergesi "ikinci dalga" endişesiyle yükseldi

Dolar koronavirüs enfeksiyonlarında ikinci dalga endişeleriyle önemli piyasa paraları karşısında yükseldi

Dolar, küresel koronavirüs enfeksiyonlarında ikinci dalga endişelerinin derinleşmesinin güvenli varlıkları desteklemesiyle, G - 10 paralarının çoğu karşısında yükseldi. ABD Hazine tahvilleri ralli yaptı. Yen de yükseldi.

Avustralya Doları gibi emtia ihracatçısı ülkelerin paraları, Pekin, Tokyo ve yirmiden fazla ABD şehrinde yeni vaka sayısının artmasının ardından pandeminin yeniden güçlenebileceği endişesinden kaynaklı riskten kaçış ile dolar karşısındaki kayıplara öncülük etti.

Pekin şehrin en büyük meyve ve sebze pazarını kapattı ve yakındaki bir yerleşim bölgesini karantinaya aldı. Pazar ile bağlantılı onlarca kişinin testi pozitif çıktı.

IG Asia Pte. piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Pekin gibi işlerin iyiye gitmesi yerlerde yeni vakaların artması piyasalar için biraz şok edici. Dolar ABD Hazine tahvilleriyle birlikte geleneksel güvenli varlık rolünü oynuyor. Avustralya Doları gibi büyümeye duyarlı para birimlerinde uzun pozisyonların kapanması şaşırtıcı değil." dedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.5 artarak yükselişini üçüncü güne taşıdı. ABD Hazine tahvillerinde getiri eğrisi yataylaştı. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 5 baz puan artarak yüzde 0.65 oldu.

Avustralya Doları/ABD Doları yüzde 1.2 düşüşle 0.6786 oldu. Yeni Zelanda Doları/ABD Doları paritesi yüzde 0.9 düşerek 0.6389 oldu. Asya'da bulunan traderlara göre yen, ikinci dalga endişeleriyle riskten uzakta konumlanan makro fonların alımlarıyla Avustralya Doları ve euro karşısında yükseldi.

Bloomberg