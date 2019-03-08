DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
Dövizde son durum...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,47 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,4820'ye kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,4717'den tamamladı.
Etiketler : Dolar, TL, 8 Mart, 2019, döviz kurları
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.