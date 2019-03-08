Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

Dövizde son durum...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,47 seviyesinden alıcı buluyor. 

Dün dolar/TL, uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel 5,4820'ye kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,4717'den tamamladı.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.