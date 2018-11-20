DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI

Dolardaki zayıf seyir ve TL'ye yönelik iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL güne 5.32 civarında yatay başladı.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar/TL’nin yılsonuna kadar 5.30 ve altındaki seviyelere deneme hareketi yapmasını beklediğini söyleyerek, “TCMB, hükümet son dönemde aktif rol oynayıp attıkları adımlar ile piyasayı yumuşattılar. Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyiye gidiyor olması bizi rahatlatıyor. Dışarıda güçlü dolar yok ve dolar/TL’de 5.40-5.45 üzerine değil, 5.30’lara eğilimi destekliyor” dedi.

Dolar/TL’de 5.30 seviyesinin altını görmesi halinde 5.25-5.30 aralığının gündeme gelebileceğini söyleyen Karadağ, “Ancak bu eğilim 5 seviyelerine devam etmeyebilir, 5.00-5.30 bandında seyir bekliyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu hafta veri takvimi sakin ama dışarıda risk iştahı çok güçlü değil bu da piyasalarda biraz yatay hareketlere neden oluyor. Gelişmekte olan piyasalarda çok güçlü bir tablo yok daha iyimser görünüm olsa kur 5.30’un altına rahat inerdi, bekle-gör havası var. Piyasalar İtalya’da bütçe, Brexit, ABD ve Çin arasındaki gelişmeleri izliyor. Temkinli bir seyir var, risk algısı yüksek değil.”

İKİ HAFTANIN DİP SEVİYESİNE YAKIN

Dolar Fed yetkililerinin küresel görünüme yönelik temkinli açıklamaları ve zayıf ekonomik verinin Fed’in faiz artışlarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağına dair soruları gündeme getirmesiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor.

New York Fed Başkanı John Williams dün yaptığı açıklamada “Büyük olasılıkla faiz oranlarını biraz yükseltebiliriz, ama gerçekten çok güçlü ekonomi bağlamında olacak” dedi.

Bankacılar ABD ile ilişkilerin olumlu seyretmesi, petrol fiyatlarının düşmesi ve cari dengenin son dönemde fazla veriyor olması gibi unsurların TL’de genel olarak olumlu bir seyre neden olduğunu belirtiyor.

Geçen hafta Amerikan NBC televizyonunun bir haberinde Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen’i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığı belirtilmişti.