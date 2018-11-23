DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI
Dövizde son durum...
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Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,2950 seviyelerinde dengelendi.
Dün yaklaşık son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2760'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 5,3009'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 5,2950 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 azalışla 6,0470'ten, sterlin/TL de yüzde 0,17 düşüşle 6,8230'dan işlem görüyor.
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