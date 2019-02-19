DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI

19 Şubat sabahı dolar 5.30 lira, Euro/TL ise 6,00 sınırında alıcı buluyor. Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,30 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 5,3175'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre 0,64 artışla 5,3050'den tamamladı.



Euro/TL de 6,00 sınırında alıcı buluyor.



Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğunu kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro/dolar paritesi, dün kayıplarını telafi etti ve 1,1275-1,1350 bandında dengelendi.

Dolar endeksi ise şu dakikalarda yatay seyirle 96,9 seviyesinde bulunuyor.