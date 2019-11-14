DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 14 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin ardından dolar ve euro güne yatay seyirle başladı.
Dolar/TL, 5,76 seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor.
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