DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI

Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum... Dolar/TL bugün yatay seyirle 5,73 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.