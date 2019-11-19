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DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI

DOLAR GÜNE YATAY BAŞLADI

Dolar ve euro...

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Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum... Dolar/TL bugün yatay seyirle 5,73 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.

Dün ticaret savaşına dair olumlu beklentilerle 5,75'ten 5,73'e gerileyen dolar bu sabah yatay seyrediyor.

Kasım ayında 5,68 - 5,79 aralığında hareket eden dolar/TL yeni günde yatay seyirle 5,73'te yer alıyor.

Euro/TL de 6,35'ten işlem görüyor.

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