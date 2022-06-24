Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar kuru TCMB'nin faizleri yüzde 14'te sabit bırakmasının ardından herhangi bir hareketlilik yaşamazken, haftanın son gününe de yatay seyirde 17.35'den başladı. Kur, hafta boyunca 17.33 ila 17.35 arasında dalgalandı. Euro ise haftanın son gününe 18,2972 TL'den başladı

Dolar kuru 17.33 ila 17.35 arasında dalgalandığı haftanın son gününe 17.35 TL'den başladı. Euro ise yükselişini sürdürerek 18.29 TL'den başladı.

Piyasanın beklediği kritik TCMB faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB, Aralık 2021'den beri faize dokunmuyor.

TCMB'den yapılan açıklamada "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir." denildi. TCMB Para Politikası Kurulu, küresel barışın tesis edilmesi ve enflasyondaki baz etkilerinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünüyor.

TCMB, küresel Merkez Bankalarının sıkılaştırmaya gitmesiyle ilgili olarak " Bu çerçevede, ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artmaktadır. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin arttığı gözlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki komisyonda Türkiye Ekonomi Modeli'ni uyguladıklarını belirterek bu modelle dış finansman ihtiyacını azaltmayı planladıklarını söyledi. Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Öte yandan Fed Başkanı Powell, senatoya yaptığı sunumun ikinci gününde enflasyonu hafife aldıklarını söyledi. Powell, faizleri artık eskisi kadar hızlı düşürmeyeceklerini ifade etti.

Bugün içerde Kapasite Kullanım Oranları ile Reel Kesim Güven Endeksleri açıklanacak. Kapasite Kullanım Oranları sanayinin işleyip işlemediğine daire emareleri gösterdiği için piyasa tarafından takip edilecek.

Haber Global