DOLAR HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Fitch'in kritik kararıyla Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyde olan tek notunu kaybetmesi ve S&P'nin sürpriz kararı sonrası dolar fiyatları yeni haftaya 3.87 seviyesinden başladı. Gözler Merkez Bankası'nın likidite adımları ardından da enflasyon raporunda olacak.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları piyasalarda anlamlı bir değişiklik yaratmazken, doların küresel bazda sınırlı da olsa değer kazanması ile kur güne düşüşle başladı.

Merkez Bankası adımlarının yeterli bulunmaması, not indirimi endişeleri ve Erdoğan'ın faiz konusundaki açıklamalarının baskısıyla geçen hafta 3.91 seviyesini aşan dolar/TL haftayı 3.87 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah güne 09.19'da 3.8730/3.8750 seviyesinden başladı.

Sepet bazında TL ise bugün güne aynı saatlerde 4.0127/4.0151, euro/TL ise 4.1524/4.1552 seviyesinde başladı.

Bankacılar bugün TCMB'nin likidite adımlarının yakından takip edileceğini, ardından da enflasyon raporunda verilecek mesajların izleneceğini söylediler.

FITCH KARARI PİYASALARDA ETKİ YARATMADI

Fitch, 2012 yılından bu yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye'nin kredi notunu ekonomik performans ile kurumların bağımsızlığını zayıflatan siyasi gelişmeler ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek bir kademe düşürerek BB-'ye indirdi.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir düzeyde notu veren Fitch'in kararıyla Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyde kredi notu kalmadı.

Fitch kararının beklenen bir gelişme olması nedeniyle piyasalarda etki yaratmadığını belirten bankacılar S&P kararının ise sürpriz olduğunu söylediler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü otoritelerin enflasyon ve TL'de değer kaybı yaratan baskıları sınırlama gücünün azaldığını gerekçe göstererek durağandan negatife düşürdü.

FED TOPLANTISI TAKİP EDİLECEK

Dolar endeksi, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınırlamaları ve ticaret konusunda koruyucu bir tutum takınabileceğine dair gelişmelerin yanında Japonya ve İngiltere merkez bankaları ile Fed'in bu hafta yapacağı toplantılara gözler çevrilecek.

MERKEZ BANKASI ADIMLARI TAKİP EDİLECEK

Bankacılar bugün piyasalarda TCMB'nin likidite adımlarının yine belirleyici olabileceğini belirtirken özellikle swap ihalelerinin miktar ve faizlerinin önemine dikkat çektiler.

TCMB bugün yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını 25 milyar TL olarak belirledi.

Merkez Bankası son olarak Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "TCMB sıkı para politikası duruşuna devam ediyor" dedi. TCMB bu sıkı duruş ile kur oynaklığının azaldığını ve getiri eğrisinin yataylaştığını belirtti.

Ocak ayı ortasında yüzde 8.3 civarında olan TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde iki haftada yaşanan yükseliş 2 puan civarında oldu. Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü itibariyle yüzde 10.27'ye yükseldi.

Piyasalarda siyasi tarafta ise parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesine yönelik Anayasa değişikliği paketinin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi ve onaylanmasına ilişkin süreç izleniyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.36, valörde son işlemde yüzde 11.29 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.43 seviyesindeydi.