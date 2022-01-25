Dolar bugün 25 Ocak Salı günü 13.49 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçen hafta 13.25 – 13.65 aralığında dalgalanmasının ardından bu hafta daha dar bir aralık olan 13.35 ve 13.55 aralığında seyrini sürdürüyor. Yarın gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde de bu sabah yatay bir görünüm hakim.

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,3421 – 13,5494 aralığında hareket etti. Kurda aşağı yönde 50 günlük AO (13,3370) önemli destek olmaya devam etti. Kurda 13,30 altında kalıcılık görülmesi satış baskısının artmasını sağlayabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.51 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.351 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Ocak 2022 Dolar yorumları: Dolar'da 13.35 – 13.55 seviyeleri arasında dalgalanma görülüyor. Net bir yönden bahsetmek zor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.95 seviyesi takip edilebilir. 13.95 seviyesi geçilmekte zorlanılan önemli bir direnç yeri. Olası yükselişlerde bu bölgeden kar satışları gelebilir. Aşağı yönlü seyirlerde ise 13.35 seviyesinin altında 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.15 destek görevi görebilir.

sözcü.com.tr