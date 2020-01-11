DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar ne kadar, kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere ABD ve İran arasındaki gerilime bağlı olarak yukarı yönlü harekete geçen dolar TL kuru, gerilimin düşmesiyle birlikte geriledi.

Dolar TL kuru haftaya 5.97 TL ile başladı. Salı günü de 5.97 lira seviyesinden işlem gören dolar TL kuru Çarşamba günü de aşağı yönlü seyre geçti. Perşembe günü ise dolar TL kuru 5.86 lira seviyesine kadar geriledi. Bugün ise dolar TL kuru bir önceki kapanış seviyesinden yani Cuma gün ki kapanış değeri olan 5.87 TL üzerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Tıpkı dolar TL kurunda olduğu gibi euro TL kuru da piyasalar kapalı olduğu için bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre euro serbest piyasada 6.35 TL üzerinden işlem görüyor.