Dolar ne kadar oldu?

Amerikan Merkez Bankası 2008 krizinden bu yana ilk kez olağanüstü bir şekilde faiz indirimine gitti. Karar 6.20 seviyelerine doğru giden dolar/TL'de düşüş yaratırken piyasalar corona virüsün etkilerini izlemeye devam ediyor. ABD faizleri düşürerek doların faizlerin görece yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere biraz daha akmasına neden oldu! Buna rağmen dolar/TL jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 6.10 seviyesinin yukarısında. ABD'nin doların maliyetini kısarak adeta havadan dolar saçma hamlesinin uzun vadede nasıl etkileri olacağı merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2008 yılından bu yana olağan takvimden saparak ilk kez olağanüstü bir şekilde 50 baz puan faiz indirim kararının ardından dün 6,03 seviyesine kadar inen Dolar/TL, yeniden yukarı geldi ve bu sabah güne 6,11 seviyesinden başladı.

Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirdi ve %1,50-1,75 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti. Fed böylece doların maliyetini düşürerek iç piyasaya daha az maliyetle dolar vermeyi amaçlıyor. Fakat ülkede buna paralel olarak diğer finansal enstrümanların da faizleri de gerileyeceği için yatırımcılar daha yüksek faizin olduğu gelişmekte olan ülkelere kayabilirler.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin görünüm için risklerin kayda değer şekilde değiştiğine karar vererek faiz indirimine gittiğini bildirdi. Powell, benzer adımı diğer G7 ülkelerinin merkez bankalarından da beklediklerine belirtti.

Powell, oy birliğiyle alınan 50 baz puan faiz indirim kararı ardından düzenlenen basın toplantısında, “Virüs ve salgını sınırlamak için alınan önlemler elbette hem yurtiçinde hem de dışında ekonomik aktivite üzerinde bir süre baskı yaratacak” dedi.

ABD borsaları faiz indirimine rağmen günü %3’e yakın düşüşle tamamlarken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin getirisi ilk defa %1’in altına indi.

TRUMP KABİNESİ MEMNUN

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed’in faiz indirim kararını desteklediğini söyledi. Chicago Fed Baykanı Charles Evans, zayıf enflasyonun Fed’in yeni düşürüldükleri seviyede faizler ile uzun bir süre yaşayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

ABD’de Süper Salı olarak adlandırılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Vermont ve Colorado’yu Bernie Sanders aldı, Joe Biden 7 eyalet kazandı.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, “Virüs kaynaklı korku faktöründe en karlı Trump'ın çıktığını söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Fed'i faiz indirim masasına çekerken, güçlü doların değer kaybetmesi ile seçim öncesinde eli rahatlamıştır. ABD genelinde corona virüsü vakalarının görülmesi ve ölümlerin yaşanması gündemin sıcak olacağını ve Trump'ın bu gündemi zayıf dolar teması için seveceği dikkate alınmalıdır” diyor.