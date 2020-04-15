Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 6.80'in üzerinde

Dün 6.80'i aşarak Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeye çıkan dolar bu sabaha 6.82 civarında başladı

Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün 6.80 sınırını aşan, günü de 6.8166'da tamamlayan dolar bu sabah 6.83'te işlem görüyor.

Geçen hafta IMF'nin Türkiye ile yapıcı temaslarda olduklarını açıklaması kurun 6.62'ye çekilmesine neden olmuş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Işık FX bir notunda kurda 6.80 seviyesi üzerindeki kalıcılık halinde; ilk olarak 6.84, sonrasında 6.89 seviyesinin takip edileceğini belirterek "6.89 üzerine çıkılması halinde ise 7.00 psikolojik seviyesi 2018 Ağustos’tan sonra yeniden hedeflenebilir. Kurda görülebilecek geri çekilmelerde ise 6.73-6.71 bölgesi önem arz edecek. Zira, 6.71’in altına kalıcılıkla inilmesi halinde yeniden 6.61-6.59 bölgesine doğru TL lehine işlemler ön plana çıkabilir." yorumunu yaptı.

Dün BIST 100 endeksi, koronavirüs salgınının yavaşladığına dair iyimserlikle günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı, endeks böylece mart ayındaki dip seviyesinden yüzde 20 yükseldi. Benzer şekilde ABD Borsaları da dün günü yüzde 3'ün üzerinde primle tamamladı.

Bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de perakende satış ve sanayi üretimi verileri talip edilecek.

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