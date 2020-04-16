Dolar ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların da etkisiyle Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacını nereden karşılayacağı bilinmezliğini korurken dolar/TL ekonomik krizin başladığı Ağustos 2018'deki seviyelerde seyrediyor.

Corona virüsünün etkisiyle küresel piyasalar eşi görülmemiş bir ekonomik krizle mücadele ederken Türkiye’de döviz kurları krizin başladığı Ağustos 2018’deki seviyelerinde seyrediyor.

Corona virüsüne karşı alınan ekonomik önlemlerin ardından yeni bir dış finansman sağlanıp sağlanmayacağı sorusu gündeme gelirken, Türkiye’nin, ABD ile swap imkanı için halen temasta olduğunu belirten yetkililer Uluslararası Para Fonu (IMF) dışında diğer tüm finansman imkanlarına sıcak bakıldığını ifade ediyorlar.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518 olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

PETROLDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde de petrol fiyatlarında da bugün sert bir satış baskısı görülüyor. Brent tipi ham petrol yüzde 5’in üzerinde düşüşle yeniden 28 dolara gerilerken EM para birimlerindeki değer kaybı yüzde 2.3’e kadar ulaştı.

ABD’DE ÜRETİM ÇÖKTÜ

ABD imalat üretim verisi corona virüsü salgınının tedarik zincirini olumsuz etkilemesiyle Mart’ta 1946’dan bu yana en büyük düşüşünü kaydederek yatırımların daha fazla daraldığına işaret etti.

Sözcü