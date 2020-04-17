Dolar ne kadar oldu?

Piyasalar corona virüsünün ekonomik etkilerini izlerken kur yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Türkiye'nin uygun koşullarda döviz bulmak için nasıl bir yöntem izleyeceği merak edilirken işten çıkarmayı üç ay yasaklayan kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Çin ekonomisi resmi kayıtların tutulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez durdu ve ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralma açıkladı. Talep olmamasından dolayı üretim kesintisine rağmen petrol fiyatları düşük seyrini koruyor.

Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL haftanın son işlem gününe 6.90 seviyesinin üzerinde başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların merkezi yönetimden yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına kredi riskine esas tutar hesaplamasında %0 risk ağırlığı uygulanabilmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 1,854 olduğunu açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMAYI YASAKLAYAN KANUN RESMİ GAZETE’DE

Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Kanuna göre işten çıkarma üç ay boyunca yasaklandı, kısa çalışma ödeneği çıkmayanlara aylık 1,177 TL ücretsiz izin verilmesi uygulamasına geçildi.

ÇİN İLK KEZ DARALDI

Çin ekonomisinin çeyrek dönemli verilerin resmi olarak tutulmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez daraldığı açıklandı. Çin’de 2020 yılının ilk çeyreğinde GSYH, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 6,8 düştü. Analistler GSYH’nın yüzde 6,5 küçülmesini bekliyorlardı.

IMF: 102 ÜLKE YARDIM İÇİN BAŞVURDU

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada 50 ülkenin IMF’den corona virüsü paketi kapsamında bu ayın sonuna kadar yardım alacağı toplamda 102 ülkenin yardım için resim başvuruda bulunduğu açıklandı. IMF’nin 189 üyesi bulunuyor. Türkiye IMF’den resmi olarak yardım istemedi.

OPEC: PETROL TALEBİ AZALACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), corona salgını nedeniyle bu yılki küresel petrol talebine yönelik tahminini tekrar düşürdü ve söz konusu düşürmenin son olmayabileceğini açıkladı. OPEC dün yayınladığı aylık raporda 2020’de küresel talebin günde 6.9 milyon varil veya yüzde 6.9 oranında daralmasını beklediğini belirtti. OPEC geçen ay talebin günde 60,000 varil ile hafif artmasını bekliyordu. Brent petrol bugün 28 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD’DE İŞSİZLİK MAAŞ BAŞVURULARI 20 MİLYONU AŞTI

ABD’de işsizlik maaş başvuruları geçen hafta 5.2 milyona düşerken, geçtiğimiz ay işsizlik maaşına başvuranların toplamı 20 milyonu aşarak corona virüsü salgını nedeniyle derinleşen ekonomik gerilemeyi ortaya seriyor.

Sözcü