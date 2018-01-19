DOLAR NE KADAR OLDU?

Foreks anketine göre, Fitch’in TSI 24:00’ten sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinde kredi notunu ‘BB+’, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak koruması bekleniyor. Dolar/TL bugün en düşük 3,7610, en yüksek 3,7766 seviyesini gördü.

Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,75 faiz ile 76,85 milyar TL kullandı. TCMB’nin kotasyon GLP repo imkanı ile bankaların kullandığı miktar 39,41 milyar TL oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 12,75 oldu. TBMM Genel Kurulunda Olağanüstü Hal’in uzatılması ile ilgili tezkere kabul edildi. Bununla birlikte OHAL 6. defa uzatılmış oldu.

Piyasanın gözü ise Suriye’deki gelişmelerde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Ann Nauert, Türkiye’yi Afrin’de operasyon yapmamaya çağırarak, bölgede terör örgütü DEAŞ’a yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.