DOLAR O HABERLE DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişler ve Trump yönetiminin Fethullah Gülen'i iade etmek için çalışma yaptığı haberleri ile dün akşam saatlerinde 5.30'lu seviyelere kadar gerileyen dolar/TL'de olumlu hava devam ediyor.

Amerikan NBC televizyonu Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen’i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığını belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi Reuters’a NBC haberinin “doğru olmadığını” söyledi, ancak ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL , ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarına paralel 5.3050 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL bu sabah saat 0911’de 5.3580/5.3719 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte sepet bazında TL 5.7182/5.7338, euro/TL ise 6.0842/6.0971 seviyesinde.

Bir bankacı, yeni girişler ve zayıf lokal döviz talebinin etkisiyle dün gerileyen dolar/TL’nin ABD’nin Gülen’i iade etmeyi düşündüğü haberlerinden destek aldığını söyleyerek, “ABD’nin böyle bir adımı atma nedeni tartışılabilir olsa da yatırımcılar özellikle yaz aylarında TL’de çok ciddi değer kaybına neden olan Türkiye ve ABD ilişkilerini iyileştirme konusunda yeni bir adım olarak görüyor. Beyaz Saray bu haberi yalanlasa da bu sabah TL’deki tepki sınırlı kaldı. TL kazançlarının büyük kısmını koruyabilir ancak yerli bireysel yatırımcının döviz talebi muhtemelen bu seviyelerde artacak ve dolar/TL’yi 5.35-5.45 bandında tutacaktır” dedi.