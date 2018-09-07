DOLAR O SAAT İTİBARİYLE GERİLEDİ!

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına paralel güne düşüşle başlayan dolar/TL, İran'daki "Üçlü Zirve” öncesinde artan iyimserlikle 6,4147'ye kadar düştü.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte İran'da katılacağı "Üçlü Zirve" öncesinde piyasalarda iyimserliğin arttığını ve Türk lirası varlıkların alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.