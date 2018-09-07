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DOLAR O SAAT İTİBARİYLE GERİLEDİ!

DOLAR O SAAT İTİBARİYLE GERİLEDİ!

Dolarda son dakika...

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Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına  paralel güne düşüşle başlayan dolar/TL, İran'daki "Üçlü Zirve” öncesinde artan  iyimserlikle 6,4147'ye kadar düştü.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte  İran'da katılacağı "Üçlü Zirve" öncesinde piyasalarda iyimserliğin arttığını ve  Türk lirası varlıkların alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Dolar/TL, bu haftanın en düşük seviyesi olan 6,4147'yi görmesinin  ardından saat  13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,4 azalışla  6,4210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,5 değer kaybıyla  7,4780'den, sterlin/TL de yüzde 2,1 azalışla 8,3350'den alıcı buluyor.

 

 

 
"Üçlü Zirve"den gelecek haber akışı ve öğleden sonra ABD'de  açıklanacak istihdam verisinin TL varlıkların yönü üzerinde etkili olacağını  kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,38 ve 6,10 seviyelerinin gündeme  gelebileceğini dile getirdi.
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