DOLAR SON DAKİKA YÜKSELİŞTE!

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününe 5.71 seviyesinde başlayan dolar/TL, gün içerisinde 5.74'e çıktıktan sonra 5.72 bandında hareket etmişti. İlerleyen saatlerde ABD Hazine Bakanı Mnuchin'nin S-400 ile ilgili açıklamaları sonrası dolar kuru 5.7636'yı gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

Son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlemiş ve en yüksek 5,8405'i en düşük ise 5,6470 seviyelerini görmüştü. Yeni haftaya 5,71 seviyesinde başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400 açıklamaları sonras dolar kuru 5,7636'yı test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7493

Satış: 5,7542

EURO

Alış: 6,3527

Satış: 6,3605

Ağustos ayını küresel resesyon beklentileri, artan Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle 5.83'ten kapayan dolar/TL geçtiğimiz hafta ABD ile Çin'in yeniden müzakerelere başlayacağını açıklaması ve beklenenden olumlu gelen enflasyon verisinin etkisiyle 5.65'e kadar geriledi.

FED BAŞKANI ETKİLİ OLMADI

Geçen hafta bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da merakla bekleniyordu. 17-18 Eylül'de yapılacak 'faiz toplantısı' öncesi Powell'ın açıklamaları ilgiyle dinlendi ancak Fed Başkanı özenle hazırladığı konuşmasında piyasaları hareketlendirecek bir mesaj vermemeye büyük gayret gösterdi. Başarılı da oldu. Powell'ın açıklamalarının kur veya altın fiyatlarına önemli bir etkisi olmadı.