DOLAR TEKRAR HAREKETLENDİ

Dolar/TL, ABD'de güçlü büyüme trendine işaret eden verilerin doları desteklemesiyle güne yükselişle başladı. Bu sabah dolar/TL yukarı yönlü hareket ederek 5.35 seviyesinin hemen altında başladı.

Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen dün anlamlı fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in ülkesi ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin yorumları küresel piyasalarda riskten kaçışı tetikledi. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3478/ 5.3493 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD’de GSYH dördüncü çeyrekte yıllık bazla ekonomistlerin yüzde 2.3 beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 2.6 arttı.

Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 96.250 seviyesine yükselerek dün gördüğü üç haftanın dip seviyesi olan 95.824’den uzaklaştı.

Bugün hem iç piyasada hem küresel piyasalarda PMI verileri takip edilecek. Öte yandan içeride İTO tarafından açıklanan öncü enflasyon verileri de izleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Küresel büyüme ve küresel ticarete ilişkin endişeler devam ederken ABD ekonomisinin faiz artışlarına izin verebilecek hızda büyüme gösterebilmesi doları destekliyor. Veriler sonrası henüz ABD faiz politikasına ilişkin tahminlerde bir değişikliğe gidilmedi ancak bu olasılık bile dolardaki değerlenmeyi dolayısıyla TL’deki değer kaybını beraberinde getirdi” dedi ve ekledi:

“Seviyelere baktığımızda Şubat’ta kurun 5.1650-5.3450 bandında bir hareket gösterdiğini görüyoruz. Volatilite ciddi şekilde gerilemiş durumda. 5.35’in üzerinde kapanışlar yukarı yönü beraberinde getirebilir ancak tahminleri değiştirecek boyutta bir gelişme olmadığı sürece yukarıda 5.45 üzeri bir seyir öngörmüyoruz.”

Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen anlamlı fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in ülkesi ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin yorumları küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklemişti.