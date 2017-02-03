DOLAR TEPETAKLAK OLDU!

ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından dolar/TL 3,70`in altına inerek yaklaşık bir ayın en düşüğünü gördü. Euro da 4 liranın altına geriledi.

Ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon yıllık %9.22, aylık %2.46 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisinin ardından kur ilk etapta 3.74'ten 3.75'li seviyelere çıktı.



Piyasaların dikkatle takip ettiği diğer veri olan ABD tarım dışı istihdam, ocakta 227 binle beklentinin üzerinde arttı.



ABD verileri sonrası dolar/TL 3.6896'ya gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşüğünü gördü. Kur şu dakikalarda 3.70 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL şu dakikalarda 3.98'den işlem görüyor.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7300 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0370 lira olmuştu.



Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3.7170 seviyesinin destek, 3.7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.



BORSA 88 BİN PUANI AŞTI!



Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksinin yükselişi ivme kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aştı ve 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı.



Analistler, TL varlıkların emsallerinden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ve hafta başından bu yana etkili olan pay piyasalarındaki alıcılı seyrin gücünü koruduğunu ifade etti.



Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,83'e gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrasında yükseldiği yüzde 11,30 seviyelerinde bulunuyor.