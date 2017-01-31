DOLAR TERS KÖŞE YAPTI!
Dolar güne...
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Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0540 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0520 liradan alınan euro ise 4,0540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8090, liradan, euro ise 4,0560 liradan satılmıştı.
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Etiketler : Serbest piyasa, Dolar, Euro
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