DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ!

Dolar kuru, hafta başından devam eden dalgalanmasını sürdürüyor.

Dolar endeksindeki gevşeme ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin pozitif seyretmesiyle dün 5.25 altına düşen kur akşam saatlerinde yeniden yukarı yönlü harekete başladı.

95'li seviyelere inen dolar endeksinin yeniden 97 bandının üzerine çıkmasıyla dolar/TL günü 5.28 TL seviyelerinden kapatırken borsa da dış yatırımcılardan gelen satışla 101 bin puana dek indi. Petrol fiyatları ise Suudi Arabistan'ın daha fazla üretim kısıntısına gideceğini açıklamasının ardından başlayan çıkışını sürdürdü ve 64 dolara dayandı.

Geçen hafta uzun süre sonra 300 puan altına inen Türkiye'nin kredi risk primi (cds) yeniden 315 puan civarında seyrediyor.

14 şubat sabahı dolar dolar kuru 5.29 üzerinde başlasa piyasalar açıldıktan sonra aşağı yönlü hareket ederek 5.27 - 5.28 bandında dalgalanıyor. Euro ise 5.96 - 5.97 arasında.