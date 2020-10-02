Dolar Trump'ın Kovid-19'a yakalandığını açıklamasıyla yen karşısında düştü

Dolar, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yen karşısında değer kaybetti

Yen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamasının ardından G - 10 paralarının tamamı karşısında yükseldi. Dolar ve ABD Hazine tahvilleri kazançlarını artırdı.

Trump, yaptığı açıklamada testleri pozitif çıkan kendisi ve eşi Melania Trump'ın "karantina ve tedavi sürecine hemen" başlayacaklarını duyurdu.

Norveç Kronu yen karşısındaki kayıplara öncülük etti. Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.3 yükseldi.

Tokyo'da Mizuho Securities Co. baş Döviz stratejisti Kengo Suzuki, "Trump'ın koronavirüs testi sonucu Biden'ın ABD başkanlık seçiminde öne geçeceği spekülasyonunu artırıyor. Yen ve dolarda riskten kaçış yükselişini tetikliyor." dedi.

Dolar, ABD'li müzakerecilerin yeni bir teşvik paketi üzerinde anlaşamamalarının ardından Asya işlemlerinde yükselmişti. Dolar/yen paritesi yüzde 0.2 düşüşle 105.37 seviyesinden işlem gördü. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 0.66 oldu.