Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR UÇUŞA GEÇTİ!
DOLAR UÇUŞA GEÇTİ!

DOLAR UÇUŞA GEÇTİ!

Durdurulamıyor!

A+A-

Dolar - euro kaç TL? 17 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TLgüne yükselişle başlamasının ardından 5,85 seviyesinde işlemler devam ediyor.

Henüz resmi olarak imzalanmamış olsa da, ABD-Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasına varması piyasaları rahatlattı. Ancak bazı önemli detaylarla ilgili belirsizliğin bulunması nedeniyle bu gündeme dair gelişmeler önemini koruyor.

Euro/TL ise 6,52'den işlem görüyor. 

Uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik ve Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç, 5,81'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.