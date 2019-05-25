DOLAR VE ERUO'DA SON DURUM...

Dolar/TL ne kadar? Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0641 lira ve en yüksek 6.1290 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında, euro en düşük 6.7896 lira ve en yüksek 6.8583 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında sterlin ise en düşük 7.6779 lira ve en yüksek 7.7691 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0763

Satış: 6,0779

EURO

Alış: 6,8062

Satış: 6,8231