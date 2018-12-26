DOLAR VE EURO BUGÜN...

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.28 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.02 TL seviyesinde hareket ediyor. ABD piyasalarının açık olmasına karşın Avrupa'da piyasalar kapalıyken, bugün sakin bir seyir bekleniyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.29 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.2754 TL'yi görürken, saat 10.08 itibarıyla 5.2824 TL seviyesinde hareket ediyor. 6.0189 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0298 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar 5.3400 TL ve 5.3870 TL seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydederken, 5.2400 TL'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 yükselişle 96.59 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1406 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.93 seviyesinde bulunuyor.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde bugün saat 14.30'da Aralık ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.