DOLAR VE EURO BUGÜN...

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.47 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.19 TL'de bulunuyor. Piyasalar küresel gelişmeleri takip ediyor. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır.

16 Mart Dolar ve Euro fiyatları yatırım yapan ve birikimlerini bu yönde değerlendiren vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Dolar kuru güne 5.47 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 5.4619 TL, en yüksek ise 5.4766 TL'yi gördü.

Dolar saat 16.35 itibarıyla 5.4710 TL seviyesinde bulunurken, 6.2032 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1953 TL'de hareket ediyor.

DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın son işlem gününe 5.47 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 5.4619 TL, en yüksek ise 5.4766 TL'yi gördü. Dolar saat 16.35 itibarıyla 5.4710 TL seviyesinde bulunurken, 6.2032 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1953 TL'de hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 5.4250 TL'nin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.12 düşüşle 96.65 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1318 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.94 seviyesinde bulunuyor.