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DOLAR VE EURO BUGÜN...

DOLAR VE EURO BUGÜN...

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 2 Nisan 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yerel seçimin sonuçlanmasının ardından dolar/TL, 5,50'nin üzerinde seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,55 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün akşam 5,48'in alıtna kadar gerilemişti.

Euro/TL de 6,23 civarında hareket ediyor. 

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