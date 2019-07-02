DOLAR VE EURO BUGÜN...

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Dolar - euro kaç TL? 2 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, hafta sonu G20 Zirvesi'nde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinin piyasalara olumlu etkisiyle dün 5,62 lira seviyesini görmüştü.
Dolar, bu sabah bankalararası piyasada 5,6502 lira alış fiyatı, 5,6521 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3846 lira alış fiyatı, 6,3883 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 2 Temmuz 2019
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