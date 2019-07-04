DOLAR VE EURO BUGÜN...

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Dolar - euro kaç TL? 4 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 4 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6147 lira alış fiyatı, 5,6210 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3466 lira alış fiyatı, 6,3495 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 4 Temmuz 2019
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