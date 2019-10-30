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DOLAR VE EURO BUGÜN...

DOLAR VE EURO BUGÜN...

Dövizde son durum...

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Dolar/TL, 5,76'nın üzerinde işlem görüyor.
Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.
Euro/TL de 6,40 civarında hareket ediyor.

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