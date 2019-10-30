DOLAR VE EURO BUGÜN...

Dolar/TL, 5,76'nın üzerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Euro/TL de 6,40 civarında hareket ediyor.