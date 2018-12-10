DOLAR VE EURO YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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10 Aralık 2018 sabahında Amerikan doları 5,2920 liradan, euro ise 6,0550 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, avro 6,0550 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0550 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0280 lira olmuştu.
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