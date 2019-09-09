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DOLAR VE EURO YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR VE EURO YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 9 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar, 9 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7104 lira alış fiyatı, 5,7124 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro da aynı saatlerde 6,2981 lira alış fiyatı, 6,3034 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

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