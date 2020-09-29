Dolar ve euro yine rekor kırdı

Dolar/TL bugün 7.85'i geçerek rekor kırarken, euro da 9.16 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı ve bunu takiben BDDK'nın swap kısıtlamalarını gevşetmesi Türk Lirası'na ciddi bir iyimserlik getirmesine rağmen dolardaki küresel değer kazancı ve artan jeopolitik tansiyon Türk Lirası için oluşan iyimser havayı dağıttı.

Merkez'in geçen haftaki sürpriz faiz artırımıyla dolar/TL 7.51'e gerilemişti, ardından dolardaki jeopolitik riskler, küresel değer kazancı ve satış baskısı iyimserliği azaltmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar kur üzerinde jeopolitik gerilimi artırıyor.

Geçen hafta ise Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile diyalog yolunun açılmış olması Türk Lirası açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

Reuters'a konuşan bir bankanın Hazine işlemcisi, “TL'de Asya piyasasında ani bir hareket görüyoruz. Tam olarak ne olduğu anlaşılabilmiş değil ancak illikit piyasada 7.8 seviyesini gördükten sonra 7.7 ile TCMB faiz artışı öncesi seviyelerin hemen altına geldik. TL'ye karşılaştırmalı olarak baktığımızda TCMB ve BDDK kararları ile değer kaybına rağmen ciddi bir pozitif ayrışma gördüğümüzü söyleyebiliriz” dedi.

Bankacılar TL’deki sert değer kayıplarına rağmen TCMB sıkılaştırmaları başta olmak üzere son günlerde atılan adımların TL’yi desteklediğini, bu adımlar olmaması halinde bugün TL’de daha yüksek değer kayıpları görülmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlar.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer nokta ise uzun süredir döviz mevduatlarını aralıksız artırmayı tercih eden ve 218 milyar dolarla tarihi zirveye çıkaran lokallerin son günlerde bir miktar TL’ye geçtiği yönünde. Yabancı yatırımcı ağırlığının oldukça azalmasıyla birlikte Türkiye piyasalarında lokallerin döviz medvuatlarının ne kadarını TL’ye çevirecekleri ya da çevirmeyecekleri TL açısından kritik öneme sahip.

Ancak bankacılar cuma günü görülen sürecin artan jeopolitik tansiyonla birlikte nasıl seyredeğinin bugünden kestirilemediğini de belirtiyorlar.

TCMB LİKİDİTEYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

TCMB politika faizi artışı ardından likidite adımlarını cuma günü itibarıyla yeniden şekillendirmeye başladı. TCMB iki ay aranın ardından politika faizi ile cuma günü tekrar fonlama yaptı. Dün ise bu fonlamayı da gerçekleştirmedi.



PPK öncesi %10.69 seviyesindeki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %10.99’a yükseldi. Fonlama maliyetinde piyasanın beklentisi olan kısa sürede %11’e yükseliş gerçekleşti. Piyasalar fonlama maliyetinin kademeli %11.50-11.75 bandına yükselmesini öngörüyor.

İlk etapta %13.25 seviyesindeki geç likidite penceresinin kullanılması beklenmiyor. Ancak TL’de enflasyon beklentilerini daha kötü bir noktaya taşıyacak yeni bir satış baskısı ihtimalinde ise TCMB’nin GLP’yi devreye alabileceği öngörülüyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise TCMB kararı sonrası gerilese de jeopolitik tansiyonla düşüş sınırlı kaldı.

AKTİF RASYOSUNA YENİ DÜZENLEME

Bankaları daha çok kredi vermeye veya devlet tahvili satın almaya teşvik eden Aktif Rasyosu oranında bir gevşemeye daha gidildi. Normalleşme adımları çerçevesinde Aktif Rasyosu oranı mevduat bankalarında yüzde 90’a katılım bankalarında ise yüzde 70’e çekildi.

sozcu.com.tr-REUTERS