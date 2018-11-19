DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar ne kadar oldu? sorusu son günlerde çok sık soruluyor. Özellikle ABD ile yaşanan krizin aşılmasından sonra düşüş trendine giren dolar son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5,32'ye kadar gerilemişti. Sonrasında hafif bir yükselişle tekrar 5,40 seviyelerine gelen dolar geçtiğimiz günlerde yeniden düşüş yaşamıştı. Vatandaşlar bu gelişmelerin ardından dolar ve eurodaki son durumu merak ediyor. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? İşte 19 Kasım Pazartesi dolar ve euro fiyatları...