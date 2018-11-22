DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar fiyatlarında iyimser hava sürerken şu dakikalarda 5.30 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.06 TL seviyelerinde...

Dolar kuru dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda 5.2777 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos'tan beri en düşük seviyeyi görürken, yeni günde 5.32 TL seviyesinde hareket ediyor. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.3051 TL'yi görürken, saat 09.31 itibarıyla 5.3097 TL seviyesinde bulunuyor. 6.0389 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0650 TL'de hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 düşüşle 96.65 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1405 seviyelerinde...