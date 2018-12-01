DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar ne kadar oldu? sorusu son günlerde çok sık soruluyor. ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla dün gevşeme gösteren dolar, değer kaybı yaşadı. Önceki gün son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi gören dolar bugün hafif bir yükselişle birlikte 5,22 TL seviyesinde sabitlendi. Piyasalar G-20 görüşmelerini de yakından takip ederken dolar fiyatları ve euro fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. İşte 1 Aralık 2018 güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

30 Kasım 2018 Cuma günü kapanışta 5,15 liradan işlem gören dolar, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 08.30 itibariyle 5,22'den işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

30 Kasım 2018 Cuma günü kapanışta 5,8745 TL'den liradan işlem gören euro, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 08.30 itibariyle 5,90'dan işlem görüyor..

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