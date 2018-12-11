DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...
Dövizde son durum...
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Dolar/TL bu sabah 5.32 civarında hareketini sürdürürken, piyasalar bu hafta Brexit konusunda gelişmelere odaklandı.
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.3217/5.3269'dan işlem görürken Euro/TL 6.0642/6.0684'ten işlem görüyor.
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