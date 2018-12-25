DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.31 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.08 TL seviyesinde hareket ediyor. Noel tatili nedeniyle bugün birçok piyasa kapalı olacak.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.29 TL seviyesindeyken, yeni güne 5.32 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3404 TL seviyesini görürken, saat 09.47 itibarıyla 5.3174 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1109 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0898 TL seviyesinde hareket ediyordu.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.46 düşüşle 96.01 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1414 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.93 seviyesinde bulunuyor.