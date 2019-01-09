DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.47 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.27 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.47 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne benzer seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4626 TL'yi, en yüksek ise 5.4894 TL'yi gördü. Dolar saat 09.31 itibarıyla 5.4756 TL'de hareket ederken, 6.3026 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2790 TL'de bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, 5.34 TL seviyesinin de destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.13 düşüşle 95.35 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1462 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.67 seviyesinde bulunuyor.