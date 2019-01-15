DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dün erken saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye mesajları ve artan gerilimle yüzde 1'i aşan artışla 5.54'e kadar yükselen dolar/TL akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile telefonla görüşmesinin ardından 5,43'lere kadar gerilemişti.



Dolar/TL bu sabaha ise 5,45 seviyelerinde başladı. Kur sabah saatlerinde en düşük 5,43, en yüksek 5,4675'i test etti.

Euro/TL de 6,24 civarında alıcı buluyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,35 ve 5,30'un gündeme geleceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.