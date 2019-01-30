DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Ocak ayını geride bırakıyoruz ve haftanın tam ortasındayız. İlk iki gün dolar dalgalı bir seyir izledi. Şimdi vatandaşlar çarşamba günkü dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. İşte döviz kurunda son durum...

Dün sabah saatlerinde döviz kuru yükselişteydi. Saat 11.00'de dolar 5,36'ları zorlarken daha sonra düşüşe geçerek kapanışı 5,3146 TL ile yaptı. Peki bugün dolar ve euro ne kadar?

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurunda 30 Ocak Çarşamba sabahı düşüş söz konusu... Dolar 5,3099'dan işlem görürken euro 6,0802 seviyelerinde...

Analistler, bugün Fed kararı öncesi yoğun haber ve veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD’de büyüme ve Almanya’da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 102.500’ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını bildirdi.